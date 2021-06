Israel realiza novos bombardeios em ataque contra a Faixa de Gaza

A força aérea israelense realizou bombardeios contra alvos do movimento terrorista islamita Hamas na Faixa de Gaza na noite desta quinta-feira (17), informaram o exército e jornalistas da AFP.

As forças armadas israelenses anunciaram que seus aviões de combate atacaram posições do Hamas na Faixa de Gaza, em represália ao lançamento de balões incendiários nesta quinta, e jornalistas da AFP no enclave palestino reportaram explosões durante a noite.

Operação contínua

Trata-se da segunda série de bombardeios israelenses na Faixa de Gaza esta semana e também desde 21 de maio, quando terminou o confronto de onze dias entre o exército israelense e o movimento islamita armado Hamas, que governa o território palestino na Faixa de Gaza, com dois milhões de habitantes.

O exército israelense afirmou que teve como alvo uma instalação militar do Hamas e um local de lançamento de foguetes, situados respectivamente na cidade de Gaza e em Khan Yunes, no sul do enclave, submetido a um bloqueio israelense há quase 15 anos.

O comandante do exército, general Aviv Kohavi, pediu ao seu estado-maior que “aumente a prontidão do exército” para uma “série de cenários”, incluindo “a retomada das hostilidades” após o conflito mais recente, que custou a vida de 260 palestinos – entre os quais crianças e adolescentes – e 13 pessoas em Israel, incluindo um menino, uma adolescente e um soldado.

O Egito, enquanto isso, tenta consolidar o frágil cessar-fogo que permitiu suspender a guerra relâmpago de maio.