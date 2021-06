Jogador da Dinamarca tem sinais vitais reestabelecidos após queda

O meia Christian Eriksen teve os sinais vitais reestabelecidos após cair no gramado na partida entre Dinamarca e Finlândia. De acordo com as redes sociais oficiais da UEFA, o jogador foi transferido para o hospital e o quadro do meia é estável.

A Federação Dinamarquesa de Futebol também emitiu uma nota e informou que ele está acordado, estabilizado e vai passar por exames.

“Christian Eriksen está acordado e fazendo novos exames em Rigshospitalet”, diz o comunicado.

Seleções e clubes de todo o mundo, inclusive o craque brasileiro Neymar, mandaram mensagens de apoio e incentivo para o jogador de 29 anos.