Jogador rondonopolitano brilha nos gramados da Europa

Nos últimos anos o futebol de Mato Grosso vem ganhando destaque pelo seu crescimento. Com os clubes se estruturando, novos talentos dentro de campo têm aparecido. Um deles atende pelo nome de Fransérgio, jogador natural de Rondonópolis-MT que hoje é ídolo em Portugal.

Talvez você ainda não tenha ouvido falar dele, mas se você é fã de futebol deveria estar atento às suas atuações pelo Braga. Meia de forte marcação e bons passes, que às vezes marca seus “golos”, Fransérgio hoje é um dos capitães do time que tem ameaçado os grandes Benfica, Sporting e Porto na liga portuguesa.

Em entrevista para o A7 News, o jogador de 30 anos, que no início da carreira era conhecido como “coquinho”, falou sobre seus primeiros passos no futebol em Mato Grosso e os sonhos que ainda quer realizar como profissional.

“Apesar de ter nascido em Rondonópolis, comecei minha história no futebol na Associação Atlética Sinop, era uma escolinha, com o professor Pereira. Depois fui para o Sorriso Esporte Clube com o professor Nilinho Neves, logo depois o Eduardo Henrique assumiu o time. Meu primeiro jogo como atleta profissional foi com a camisa do Sorriso pelo estadual de 2008”, lembra Fransérgio.

Logo no primeiro ano como profissional, Fransérgio chamou a atenção de grandes clubes e acabou indo embora de Mato Grosso para assinar com o Athletico-PR. Antes de chegar em Portugal ele ainda passou por Paraná Clube, Criciúma, Internacional, Ceará e Guaratinguetá.

A diferença de estilo entre o futebol brasileiro e europeu não foi problema para adaptação, segundo o próprio jogador.

“Em termos de adaptação não foi tão difícil. Depois que cheguei ao Marítimo, onde fiquei três anos e meio, correu tudo bem. No último ano conseguimos vaga na Liga Europa e em 2017 fui vendido aqui para o Braga. O futebol é um pouco diferente, aqui é muito mais rápido, mas graças a Deus tive discernimento para me adaptar o mais rápido possível”.

Sobre o clube atual, o Braga, onde é um dos líderes do grupo, Fransérgio destaca a competitividade do elenco.

“Sempre estamos brigando por vagas nas competições europeias na parte de cima da tabela. Fico feliz por hoje ser um dos capitães do time. Na última temporada conquistamos a Taça de Portugal, fomos vice na Taça da Liga e chegamos em quarto lugar no campeonato conquistando uma vaga na Liga Europa”.

Logo no início desta temporada o jogador mato-grossense terá a chance de conquistar mais um título. O Braga enfrentará o Sporting na decisão da Super Taça, competição que abre a temporada 2021/2022.

Sobre o futuro de sua carreira, Fransérgio revela o sonho de chegar na Premier League, da Inglaterra. Mas enfatiza estar grato pelo caminho trilhado no mundo do futebol até aqui.

“Quem sabe um dia possa realizar o sonho de jogar uma grande liga, como a Premier League da Inglaterra. Vou continuar trabalhando o máximo possível no meu clube para que um dia esse sonho se realize. Mas mesmo se não chegar lá tenho orgulho da minha carreira, passei por grandes clubes e campeonatos.”

Sobre a reta final de sua carreira, o atleta revela gratidão pelo Marítimo e o sonho de ainda jogar como profissional em Mato Grosso, seu estado de origem.

“Gostaria de terminar minha carreira aqui na Europa jogando pelo Marítimo, que foi o clube que me abriu as portas aqui, onde fui reconhecido, e o que sou hoje devo um pouco a este clube. Depois que encerrar minha carreira aqui na Europa, lá pelos meus 34 anos, se Deus quiser, gostaria de poder atuar por um clube de Mato Grosso, pois é onde eu nasci, pouca gente conhece minha história e gostaria de ser reconhecido lá. É um Estado com muitos talentos, em todos os campos, seria uma honra jogar por lá”, destaca.

Ciente de que ser jogador de futebol ainda é o sonho da grande maioria dos jovens brasileiros, Fransérgio faz questão de deixar uma mensagem de incentivo como alguém que conseguiu realizar esse sonho.

“Gostaria de dizer aos jovens que sonham em fazer carreira no futebol não deixarem que ninguém roube seus sonhos. Lute e persista naquilo que você quer. O mundo é pequeno para grandes sonhos. Coloque seu sonho em primeiro lugar que vai dar tudo certo. Um dia um menino como Fransergio saiu de Mato Grosso e hoje faz grandes voos aqui na Europa. Sonhar não custa nada! Sejam persistentes nos seus sonhos!”.

*Colaboração especial para o AGORA MT