Jovem com diversas passagens pela Polícia morre após ser baleado

Um jovem identificado como Jhonnatan Alessandro Fontanelli da Silva de 30 anos, morreu após ser baleado na noite desta quinta-feira (10), na Avenida Marajá, Bairro Planalto, em Jaciara (MT). A Perícia informou que a vítima foi atingida por 6 disparos de arma de fogo, sendo nas regiões do pescoço, braço, costela e 3 próximos ao ouvido.

Testemunhas informaram para a Polícia Militar (PM) que visualizaram dois indivíduos em uma motocicleta de cor escura saindo em alta velocidade, tomando rumo ignorado.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e constatou a morte do jovem.

Equipes da Polícia Civil (PC) e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) também compareceram no endereço.

A PM informou que Jhonnatan tinha diversas passagens pela Polícia.

O caso está sendo investigado.