Jovem é preso em residência com grande quantidade de drogas

Um jovem de 19 anos foi preso pela Polícia Militar (PM), pelo crime de tráfico de drogas em uma residência no Bairro Jardim Modelo, em Rondonópolis (MT). Na casa do indivíduo a PM encontrou uma mala com entorpecentes, dinheiro e outros materiais.

A PM chegou ao local através de uma denúncia anônima. Durante revista na casa, a guarnição localizou os materiais ilícitos.

O indivíduo confessou que estava comercializando entorpecentes.

O suspeito e o material foram encaminhados para a 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP) para providências cabíveis.