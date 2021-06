Jovem é preso transportando droga em bagagem

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 9,46 kg de Skunk e 4,51 kg de pasta base de cocaína durante fiscalização no km-635 da BR-070, no município de Poconé (MT). A droga estava sendo transportada em um ônibus que faz a linha Rio Branco x Goiânia. Um homem de 27 anos foi preso.

Inicialmente, foram fiscalizadas as bagagens que estavam no compartimento inferior, mediante utilização do cão farejador da PRF. As bagagens foram enfileiradas para que fossem investigadas de forma individualizada, momento em que o cachorro indicou a presença de drogas em uma determinada mala.

Após conferência na relação de passageiros, a Polícia chegou até o suspeito.

Em seguida os policiais subiram no veículo para interrogar o proprietário da bagagem e o indivíduo confessou que estava levando as drogas de Porto Velho para São Paulo. Disse ainda que receberia R$ 5.000 pelo serviço.

Após averiguação a Polícia encontrou a droga.

O rapaz foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas e encaminhado à delegacia de Polícia Civil para a realização dos demais procedimentos de praxe.