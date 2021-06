Jovem mata ex-namorada de 16 anos a tiros e tenta suicídio em SP

Um jovem matou a ex-namorada, de 16 anos, a tiros e tentou suicídio, na rua Cerro Corá, na Lapa, zona oeste de São Paulo, às 20h20 desta terça-feira (15).

A manicure Thalya Hellen Deus de Aoenas terminou o relacionamento com o motoboy Thayan Alves, de 24 anos, há cerca de uma semana, mas o jovem não concordava com o fim do namoro. Ela sonhava em ser modelo.

Na noite desta terça, os pais do atirador foram buscar a vítima em casa, em Osasco, na Grande São Paulo, e a levaram ao apartamento onde moram com o filho, para que os dois pudessem conversar e resolver a situação. A adolescente estava sozinha em casa e foi convencida a se encontrar com o ex.

Quando a jovem chegou ao imóvel, o rapaz se trancou no quarto com a vítima. Ele, então, atirou quatro vezes na ex-namorada e tentou suicídio.

As testemunhas chamaram os jovens, mas nenhum dos dois respondeu. Eles abriram a porta e encontraram o casal caído com manchas de sangue ao redor. O atirador estava consciente, mas apresentava falas desconexas.

Segundo a Polícia Militar, o óbito da jovem foi constatado no local. O rapaz foi socorrido e encaminhado ao Hospital das Clínicas em estado grave, onde passou por procedimento cirúrgico e permanece sob escolta policial.

O pai do autor disse não ter conhecimento se o jovem fazia uso de drogas e desconhecia que o filho tinha uma arma.

Jeferson Moreira, irmão da vítima, conversou com a equipe da Record TV e disse que Thayan tinha bastante ciúmes de Thalya. Ele não gostava que ela interagisse com amigos e a jovem tinha que dar satisfação para ele a todo instante por mensagens.

Ainda de acordo com o irmão da garota, o suspeito também ameaçava os amigos da namorada. Ele disse também que Thalya chegou a enviar um áudio para a mãe informando que os pais de Thayan estavam indo buscá-la. A mãe pediu que ela não fosse, mas a jovem não obedeceu.

Em entrevista, o pai de Thalya disse acreditar que os pais do jovem também são responsáveis pelo que aconteceu. Ele relatou que a partir do momento que eles foram juntos buscar a menina, são cúmplices do que ocorreu.

O pai e a madrasta de Thayan prestaram depoimento na delegacia e foram liberados. Segundo informações da Record TV, a polícia não possui provas de que eles tenham envolvimento no crime.

Os pais da vítima, o irmão e dois policiais militares também foram ouvidos pela Polícia Civil. O jovem permanece internado. A prisão em flagrante já foi decretada.

A perícia esteve no local e apreendeu o revólver calibre 38, com numeração raspada.

O corpo da adolescente está no IML (Instituto Médico Legal) Central, onde passa por exames necroscópicos.

O caso foi registrado na 4ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), que autuou o motoboy em flagrante por feminicídio, violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo.