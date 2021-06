Juliana Paes muda visual para próximo trabalho

Meses depois de assumir os cachos, Juliana Paes, de 42 anos, mudou o visual. A atriz agora está com cabelos longos e ondulados. A mudança aconteceu por conta de seu próximo trabalho na TV, a novela Pantanal, em que será mãe de Juma Marruá, personagem de Alanis Guillen.

O hair stylist Diego Fortes foi o responsável pelo alongamento dos cabelos da artista, juntamente com a sua mulher, a também cabeleireira Cíntia Fortes — que é administradora dos salões do casal —. No instagram, Diego também exibiu e comemorou a mudança do visual da atriz.

“Conhece esses olhos? Hoje foi dia da nossa maravilhosa Juliana Paes vir ao Fortes mudar o visual para nova personagem e a gente está sempre feliz em poder participar de mais uma aventura com esses cabelos. Em breve, o resultado top”, revelou.

Juliana, que não faz novelas desde A Dona do Pedaço, voltará a atuar na TV Globo em uma nova narração da novela Pantanal. Na versão original de 1990, da TV Manchete, Juma e Maria foram interpretadas por Cristiana Oliveira e Cássia Kis.

A estreia do novo Pantanal ainda não tem data prevista para ir ao ar, e terá direção artística de Rogério Gomes, com texto de Bruno Luperi.

No mês passado, Juliana Paes e a humorista Samantha Schmutz tiveram um leve desentendimento por conta de posicionamento político. Juliana usou seu perfil no Instagram, para rebater as críticas que recebeu de Samantha após ter defendido a médica Nise Yamaguchi na CPI da Covid. A atriz afirmou que foi “agredida” pelas palavras da colega de profissão, com quem já contracenou, e tentou justificar porque não sai de cima do muro. Em entrevista, a humorista quando questionada, disse ter conversado com Juliana.

“Tive uma conversa, sim, com a Juliana no privado. O que sei é que não costumo transformar conversas particulares em assuntos públicos. Ainda não tivemos a oportunidade de falar depois de tudo o que rolou. Mas reforço que estou sempre aberta ao diálogo.”, disse Samantha.