‘Juninho Block’ é condenado a 22 anos por assassinato de candidato a mister

Junior de Oliveira Ribeiro, conhecido como Juninho Block, foi condenado a 22 anos de prisão pelo assassinato do candidato a mister Rondonópolis, Willian Santos de Oliveira, na época com 24 anos. A condenação foi por homicídio qualificado por motivo torpe. O crime aconteceu no dia 3 de dezembro de 2017.

Conforme informações, o júri aconteceu videoconferência, devido a pandemia. As investigações apontaram que William foi morto porque estava namorando a ex de Juninho.

As investigações apontam que durante a abordagem, William pediu desculpas par ‘Juninho’ e mesmo assim, foi assassinado.

O CRIME

Segundo as informações do Boletim de Ocorrência, Willian estava em frente a sua residência quando dois homens em uma motocicleta Honda Biz de cor vermelha, se aproximaram e o suspeito que estava na garupa identificado apenas como “Juninho”, começou a atirar contra a vítima.

Vizinhos que ouviram os disparos correram para ver o que era e encontraram o corpo caído, em seguida acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que constatou o óbito.

William foi candidato a Mister Rondonópolis em 2017 e ficou em 6º lugar com 232 votos na internet.

Júnior fugiu após o crime, mas foi localizado e preso pela Polícia, em Cuiabá. Em novembro de 2019, ele fugiu do Centro de Ressocialização de Cuiabá (CRC) no horário de almoço. Quase dois meses depois, foi recapturado empinando moto na rua.

Júnior tem 17 passagens pela polícia por tráfico de drogas, roubos, tentativa de homicídio, entre outros.