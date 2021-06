Lactantes com bebês de até seis meses podem vacinar contra Covid-19 na quarta-feira

Começa nesta quarta-feira (16) e vai até sexta-feira (18) a vacinação de lactantes contra a covid-19 em Rondonópolis. As mães que amamentam bebês com até seis meses de idade devem procurar o Centro Cultural José Sobrinho, no Jardim Santa Marta, das 8h às 11h e 13h às 16h. A vacina aplicada será a da Pfizer.

A Secretaria Municipal de Saúde informa que as mães lactantes devem apresentar no ato da vacina um documento com foto, a certidão de nascimento do bebê e o comprovante de residência no município de Rondonópolis ou título de eleitor.

De acordo com a coordenadora da equipe de imunização de Rondonópolis, a enfermeira Cibelly Carvalho, a vacinação deste grupo é importante, pois especialistas afirmam que é grande a chance do bebê conseguir a imunização, já que estudos apontaram que mulheres que amamentam produzem leite com anticorpos contra o novo coronavírus.