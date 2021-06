Lázaro Barbosa trocou tiros e tinha R$ 4,4 mil no bolso ao ser capturado

O secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, informou que Lázaro Barbosa foi mesmo morto numa troca de tiros, ao tentar reagir à prisão. A declaração reforça os relatos feitos por policiais que participaram diretamente da operação no interior do Estado na manhã de hoje (28).

“Ele descarregou a pistola contra os policiais. Não tivemos outra alternativa a não ser revidar”, afirmou Rodney Miranda.

Lazáro Barbosa foi morto hoje em uma ação policial em Águas Lindas de Goiás (GO), após 20 dias de buscas. Ele é acusado de crimes no Distrito Federal e em Goiás.

O secretário afirmou que o fugitivo foi socorrido com vida e levado ao Hospital Municipal Bom Jesus, mas teria morrido no trajeto. Miranda afirmou ainda que Lázaro foi encontrado com R$ 4.400 no bolso, o que pode indicar que ele estaria recebendo alguma ajuda.

“Há informação de que ele atuava como jagunço e segurança de algumas pessoas”, completou. “Ontem à noite nós descobrimos que ele tinha procurado parentes na periferia de Águas Lindas de Goiás. Temos filmagens. Ele estava armado. Ele foi para o mato, fizemos o cerco. Ele tentou fugir e confrontou com a equipe do major Edson”, disse Miranda em entrevista a jornalistas.

Segundo o secretário, nenhum policial ficou ferido na ação e o foco agora é tentar identificar pessoas que tenham colaborado para acobertar o criminoso.

“As investigações não acabam aqui. Ainda temos algumas pessoas para investigar e prender, mas o empresário e o psicopata, esse já não são mais problemas dessa comunidade”, afirmou, citando Lázaro e o fazendeiro Elmi Caetano Evangelista, preso na semana passada.

