Lollapalooza Chicago vai distribuir ingressos para vacinados

A cidade de Chicago anunciou, nesse fim de semana, que vai distribui 1.200 ingressos para o Lollapalooza para quem se vacinar contra a Covid-19. De acordo com a NBC, qualquer pessoa poderá garantir a entrada do Lolla Day ao se inscrever para receber o imunizante em 26 de junho.

“O Lollapalooza tem chamado Chicago de sua casa nos últimos 16 anos, e nós realmente amamos essa cidade vibrante”, disse Charlie Walker, da C3 Presents, em comunicado. “Temos o prazer de fazer essa parceria e apoiar a cidade para incentivar a vacinação”, completou.

Os quatro locais de vacinação na cidade serão transformados em uma “experiência Lollapalooza” com DJs tocando músicas de artistas que estarão no Lolla, com brindes da marca do festival e ingressos gratuitos para residentes de Chicago.

Com os headliners Foo Fighters, Post Malone, Tyler, The Creator e Miley Cyrus, a próxima edição do Lollapalooza vai celebrar seus 30 anos de história. O evento está agendado entre os dias 29 de julho e 1º de agosto, em Chicago, com a capacidade total para fãs vacinados ou para aqueles que fornecerem teste negativo.