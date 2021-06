Lucas Lucco mostra antes e depois da fama e surpreende fãs

Lucas Lucco, de 30 anos, surpreendeu os seguidores, nesta terça-feira (22), ao publicar uma foto mostrando as transformações físicas pelas quais ele passou ao longo dos últimos 17 anos.

Segundo o cantor, após perguntado por um fã, por meio do Instagram, a rotina de exercícios começou a fazer parte da vida dele quando ainda tinha apenas 13 anos.

O artista, que vem se mostrando um verdadeiro “pai babão”, passou por uma transformação ao longo da carreira. Da estreia, em 2007, até os dias de hoje, Lucco viu a aparência dele mudar ao mesmo tempo em que conquistava o Brasil.

O músico começou a carreira como vocalista do trio musical Skaypiras. A parceria durou até o ano de 2010, mas é lembrada com carinho por ele. No ano seguinte, em 2011, ele lançou Amor Bipolar — primeira música solo. À época, a repercussão foi tanta no YouTube que o músico acabou sendo descoberto por um empresário.

O primeiro álbum chegou dois anos depois, em 2013. O projeto, intitulado Nem Te Conto, contou com as participações especiais da dupla Israel e Rodolffo e do funkeiro Mr. Catra, morto em 2018.

Nos anos seguintes, ao mesmo tempo em que também passava por uma transformação de visual, o artista viu a carreira decolar no cenário nacional. No período, ele colecionou parcerias com nomes como Anitta, Wesley Safadão, Fernando e Sorocaba e o cantor Maluma.