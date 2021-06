Luciano Szafir é internado após diagnóstico de covid-19

Luciano Szafir foi internado com covid-19, no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela assessoria de Beth Szafir, mãe do ator de 52 anos, por meio de contato com a reportagem.

“Ele está bem. Ele está sem febre e a saturação normal. A internação dele aconteceu por conta de uma precaução do médico”, disse o porta-voz de Beth.

É a segunda vez que o famoso é diagnosticado com a doença. Em fevereiro, Szafir usou as redes sociais para agradecer o apoio de fãs e amigos. “Muito obrigado pelo carinho de todos, eu estou bem assessorado.”

À época, por meio da internet, o ator disse ainda que apesar de sentir dores de cabeça e no corpo, estava bem. “Sintomas relativamente leves e se Deus quiser logo, logo estarei na ativa novamente. Desejo muita saúde a todos e um beijo no coração”, contou.