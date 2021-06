Mãe do Serial Killer pede para filho se entregar

“O que eu peço, é que faça o favor de se entregar, e esclareça toda a verdade”. Foi isso que pediu a mãe ao homem apontado como serial killer do Distrito Federal, Lázaro Barbosa, de 32 anos, em entrevista exclusiva à Record TV, divulgada no Cidade Alerta desta quinta-feira (17).

A mulher disse ainda que “a família está sofrendo muito”, e diz que o homem precisa se entregar porque “não vai ter mais jeito”.

O filho dela está há nove dias fungindo por área rural de Goiás, após matar quatro pessoas de uma mesma família de Ceilândia, na região administrativa do Distrito Federal.

Lázaro ficou conhecido como serial killer. Centenas de policiais do Distrito Federal e de Goiás estão mobilizados na busca pelo acusado, que está há uma semana fugindo por zonas rurais.

Durante essa fuga, Lázarou chegou a trocar tiros com as equipes de segurança durante as buscas na zona rural de Edilândia, na terça-feira (15), conforme informações da Secretaria de Segurança Pública de Goiás. Também houve registro de troca de tiros nesta quinta-feira (17).

Conforme a polícia, o acusado circula por áreas rurais com habilidade, agindo sempre da mesma maneira: armado, invadindo fazendas para se alimentar, beber e descansar, obrigando os moradores a cozinhar para ele.

Mais de 300 policiais integram a equipe mobilizada nesta quinta-feira (17) para capturar Lázaro Barbosa, suspeito de assassinatos em série

Em pouco mais de uma semana, ele matou pelo menos quatro pessoas, baleou outras três e fez reféns em chácaras. No passado, além de crimes na Bahia, ele se envolveu com agressões em Goiás, roubos e estupros em Brasília.

Além do massacre da família Vidal, de acordo com a Polícia Civil, Lázaro coleciona três mandados de prisão em aberto por roubos e estupro, em Goiás, e por um homicídio na Bahia. No Distrito Federal, ele é investigado por homicídio e roubo seguido de estupro. Além disso, o acusado está foragido da penitenciária de Águas Lindas de Goiás há mais de três anos.

Apesar de circular por povoados e propriedades rurais, Lázaro já usou a tecnologia para o interesse próprio. Redes sociais serviram como facilitador, onde se passava por bom rapaz e se aproximava de vítimas.

Em 2013, após ter sido preso, passou por avaliação feita por uma junta médica. Na época tinha 26 anos, e o laudo apontou características de personalidade agressividade, ausência de mecanismos de controle, dependência emocional, impulsividade, instabilidade emocional, possibilidade de ruptura do equilíbrio, preocupações sexuais e sentimentos de angústia.