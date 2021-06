Mãe e filha sofrem torturas, ameaças e estupro coletivo

Na madrugada desta segunda-feira (14), mãe e filha foram estupradas e agredidas em uma residência em Santa Elvira distrito de Juscimeira- MT.

As vítimas moram em Cuiabá e por cerca das 18h de domingo chegaram na casa de uma conhecida e de lá foram para uma confraternização.

Conforme relatos da mãe, na madrugada seu esposo saiu na companhia de um outro homem que não é do seu conhecimento para comprar cigarro.

Um indivíduo conhecido como o nome de “neguinho” em posse de uma faca tentou estuprar a filha, a mãe foi para cima dele teve luta corporal e as duas vítimas ficaram feridas e com hematomas pelo corpo.

Elas foram torturadas, ameaçadas de morte e em seguida trancadas em um quarto, então, começaram a gritar pedindo socorro no qual populares ouviram e as socorreram.

Elas foram conduzidas para o Hospital Municipal de Juscimeira e neste momento não puderam dar depoimentos, pois, mãe e filha estavam em atendimento médico.

No momento em que tiveram condições de falar omitiram que tinham sido estupradas por medo de algo lhes acontecer, mas momentos seguintes em indagações do delegado elas confessaram serem vítimas de um estupro coletivo no qual havia seis suspeitos e foi passado para a Polícia as características de cada um deles.

De imediato as guarnições saíram em buscas dos suspeitos e com êxito prendeu os seis indivíduos e todos foram encaminhados para a delegacia.

Eles informaram que realmente estavam no local, mas negaram o estupro.