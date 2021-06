Maiara e Fernando Zor adiam os planos de casamento

Após muitas idas e vindas, parece que Fernando Zor e Maiara finalmente se acertaram. O casal ficou noivo em fevereiro de 2021 e até tinham planos de oficializar a união ainda este ano, mas segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o casamento terá que esperar um pouquinho mais para acontecer.

Isso porque, de acordo com a dupla, eles estão curtindo muito essa fase do noivado e acharam melhor esperar a pandemia passar para ter uma festa daquelas e comemorar do melhor jeito possível. Maiara explicou:

– Tem muita coisa acontecendo no nosso profissional e como o casamento é uma coisa que queremos planejar com calma, leveza e a cabeça limpa, estamos deixando as coisas se organizarem primeiro, a pandemia acabar, pra poder escolher a data e planejar tudo. E a gente sabe que vocês querem é saber de festa né?

Já sobre os planos de terem filhos, Zor disse:

– E logicamente que tudo é uma consequência, os filhos também serão consequências do casamento. Então uma coisa de cada vez. A gente está se curtindo pra caramba, curtindo o noivado… É uma coisa de cada vez. Acho que tudo está acontecendo tão naturalmente na nossa vida que na hora que tiver que ser, vai ser.

Maiara completou:

– A gente está leve de cobrança! Na verdade, o Fernando já tem duas filhas, então não é uma coisa que ele planeja pra agora, né, amor? E eu também estou muito focada na minha profissão. Então na hora certa vai acontecer.