Mais de 12 mil profissionais da Educação Básica receberam a primeira dose de vacina

Até esta segunda-feira (28), 12.303 profissionais da Educação Básica já foram vacinados em Cuiabá com a primeira dose. Segundo as informações atualizadas da Secretaria Municipal de Saúde, 91% dos profissionais receberam a primeira dose da AstraZeneca, 8,8% da Pfizer e 0,1%, da Janssen. Os vacinados têm de 18 até acima de 80 anos, a maioria tem entre 35 e 39 anos de idade (2.100 pessoas), seguido da faixa etária de 40 a 44 anos (2.085) e da faixa de 30 a 34 anos (1.765 pessoas). 72,4% do público vacinado é feminino e 27,6% masculino.

Um levantamento inicial da Secretaria de Educação apontava que cerca de 15 mil profissionais desse segmento deveriam ser vacinados. Esse número, entretanto, deve ultrapassar os 16 mil profissionais. Em relação a rede pública municipal de Ensino, o total de profissionais a serem vacinados é de 6.882 servidores entre professores, Técnicos de Desenvolvimento Infantil, Técnicos em Nutrição Escolar, Auxiliares de Serviços Gerais e outros que atuam na sede da Secretaria Municipal de Educação.

De acordo com o levantamento realizado por meio do Localiza SUS, do total de profissionais já vacinados, 17 já tomaram a segunda dose e 11 tomaram a vacina de dose única. Entre os profissionais do Ensino Superior 2.333 pessoas já tomaram a primeira dose, uma pessoa tomou a segunda dose e uma o imunizante de dose única. Nesse segmento, 87,2% dos profissionais tomaram a vacina da AstraZeneca e 12,8% a vacina da Pfizer.

Os profissionais do Ensino Superior vacinados têm entre 18 a 64 anos de idade sendo que a maioria (483) tem entre 53 e 39 anos de idade, seguido da faixa etária de 30 a 44 anos (402 pessoas) e da faixa etária de 40 a 44 anos (370 pessoas). Desse total, 56,7% do público é feminino e 43,3%, masculino.