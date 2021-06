Mais de 6 mil rondonopolitanos aguardam chegada de nova remessa da CoronaVac

No dia 9 de abril deste ano o engenheiro Natalino Almeida de Lima compartilhou com amigos e familiares uma foto tomando a primeira dose da vacina CoronaVac. Mas o alívio com o início da imunização contra a temida Covid-19 durou pouco. Ele e outros 6.519 rondonopolitanos viram vencer o prazo para a segunda dose e descobriram-se vítimas de uma sucessão de erros e omissões, cometidos por quem deveria assegurar a proteção contra o coronavírus. A solução pode estar perto, mas o drama só terá fim quando a vacinação for efetivamente concluída.

“Parece que o Butantan entregou mais doses para o Ministério da Saúde. Mas até agora não nos informaram quando a vacina chegará aqui e será aplicada. Infelizmente eles não se movimentam para tranquilizar quem está esperando”, lamenta Natalino.

A informação de Natalino sobre as novas doses procede. De fato ontem (14) o Butantan entregou ao Ministério da Saúde um novo lote com um milhão de vacinas e a promessa é de que ainda nesta semana outros dois lotes serão finalizados – totalizando cerca de três milhões de doses da CoronaVac.

Por enquanto, sabe-se que 226 mil doses ficarão no Estado de São Paulo. O total destinado a Mato Grosso ainda é uma incógnita, mas há um compromisso da Secretaria Estadual de Saúde de que Rondonópolis receberá doses suficientes para atender todos que estão na fila de espera.

Nesta terça-feira (15) a Secretaria Municipal de Saúde informou que espera nova remessa ainda nesta semana e concluirá o processo de vacinação o mais rápido possível, assim que tiver as doses.

Redes Sociais

Na ausência de informações oficiais, Natalino e muitos outros rondonopolitanos que amargam esta longa espera têm recorrido às redes sociais para obter alguma resposta ou simplesmente compartilhar a indignação.

É o caso da professora aposentada Maria Elsa Markus, que também tomou a primeira dose da CoronaVac no dia 9 de abril. Além de acompanhar lives e reportagens sobre o assunto, ela busca informações diretamente junto ao Instituto Butantan, às secretarias de Saúde e também à Câmara de Vereadores de Rondonópolis.

A página da professora recebe um número crescente de visitantes e quem acompanha as postagens sabe que a última vez que Rondonópolis ofereceu a segunda dose da CoronaVac foi em maio, para maiores de 67 anos, e que muitas pessoas contestam as versões dadas pelo município para explicar o atraso.

Sabe também que o Butantan recomenda a conclusão da vacina independentemente do atraso, mas não garante a eficácia nos casos em que o intervalo vacinal for superior a 28 dias.

A professora chegou a receber uma resposta personalizada do secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, repassando ao município a responsabilidade pela falta de vacinas.

Nesta terça-feira ela marcou mais um dia da longa espera pela imunização. Como sempre, a mensagem alertava que a situação coloca em risco a saúde de muitas pessoas e, em grau maior, indica um processo perigoso de banalização da vida em curso no Brasil.

“39 dias de atraso da minha segunda dose da CoronaVac para além do intervalo preconizado pelo Instituto Butantan, que é de 14 a 28 dias). Atraso maior ou menor também é vivido por milhares de pessoas (aqui e em muitos lugares desse país afora). São nossas vidas que seguem banalizadas!”, declarou.