Marília Mendonça desabafa sobre críticas em relação ao peso

Marília Mendonça fez um desabafo no Twitter, nesta segunda-feira (28), sobre as críticas que recebia pelo corpo e pelas roupas que usava no começo da carreira.

A goiana lembrou de um amigo que a questionou sobre perder peso: “Falei pra ele que eu não permitia até mostrar o meu trabalho pro Brasil e fazer entenderem que não era sobre isso”.

A cantora afirmou que o importante era mostrar sua voz e salientou que o que construiu não é baseado na aparência física.

“Marília Mendonça chegou lá sem se render as vozes que diziam ser impossível… Com aquelas roupas, com aqueles sapatos, com aquele peso”, escreveu sobre si mesma no Twitter.

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que Marília fala sobre o corpo e os comentários que já ouviu sobre “se adequar ao padrão”.