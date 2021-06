Mato Grosso recebe novo lote de vacinas contra a Covid-19

Mato Grosso começou a receber hoje as 113.920 doses do novo lote de vacinas enviado pelo Ministério da Saúde para a imunização dos grupos prioritários contra a Covid-19. A primeira remessa chegou na manhã desta quinta-feira no Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande. São 22.850 doses da Janssen e 54.800 doses da CoronaVac. A tarde devem chegar mais 36.270 doses da Pfizer.

Segundo a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado o detalhamento, indicando como será feita a distribuição e os grupos à serem atendidos, será definido pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB), após a conferência dos imunizantes.

Neste momento as equipes da Vigilância Estadual estão fazendo conferência da quantidade, catalogando e encaixotando os imunizantes para posterior distribuição e retirada dos municípios.

A relação com o quantitativo para os 141 municípios será informada após elaboração de uma nova resolução pela CIB.

ORIENTAÇÕES

A vacina Janssen deve ser aplicada como dose única em pessoas entre 55 e 59 anos. Os imunizantes da CoronaVac devem ser aplicados em lactantes. Para as doses da Pfizer, a recomendação do Estado é de que sejam utilizadas em pessoas com comorbidades ou deficiência permanente grave, gestantes, puérperas ou lactantes e trabalhadores da Assistência Social.

Para a vacina CoronaVac, o prazo de aplicação da segunda dose varia entre 14 e 28 dias. O prazo da segunda dose da Pfizer é de até 12 semanas. Já o imunizante Janssen é de aplicação única.

Até o momento, Mato Grosso já recebeu 1.684.920 doses de imunizantes contra a Covid-19.