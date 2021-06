Médicos relatam 1º caso de trombose após vacina de RNA

O jornal científico Annals of Internal Medicine traz em sua edição mais recente relatos do primeiro caso de STT (síndrome de trombose com trombocitopenia) em um paciente que recebeu uma vacina contra covid-19 de RNA mensageiro.

O efeito adverso raro já havia sido observado em pessoas que tomaram as vacinas de vetores adenovirais (AstraZeneca e Johnson & Johnson), mas nunca em outros imunizantes.

O caso envolve um homem de 65 anos com hipertensão crônica e hiperlipidemia (altos níveis de gordura no sangue). Ele tomou duas doses da vacina da Moderna e deu entrada em um pronto-socorro nos EUA cerca de duas semanas após a segunda injeção.

Os pesquisadores da Allegheny Health Network, em Pittsburgh, Pensilvânia, relatam que o paciente se queixava de desconforto bilateral nos membros inferiores, dores de cabeça intermitentes e falta de ar.

“O paciente não tinha exposição conhecida à heparina, um medicamento que tem sido associado à STT. Eles não foram capazes de identificar outras causas de STT, incluindo infecção por SARS CoV-2, outras infecções concomitantes, trombocitopenia imune ou púrpura trombocitopênica trombótica, levando os investigadores a concluir que o diagnóstico pode ser VITT [trombocitopenia trombótica induzida por vacina], conforme definido pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças”, escrevem os autores do estudo.

O artigo ainda acrescenta que o paciente morreu “apesar do tratamento rápido e exaustivo”.

Os pesquisadores observam que as vacinas baseadas em RNA mensageiro já aprovadas (Pfizer/BioNTech e Moderna) são comprovadamente seguras, com milhões de doses já aplicadas em todo o mundo, e benefícios que superam os riscos.

Eles concluem que um evento tão raro, mesmo se confirmado por relatórios adicionais, não deve impedir as pessoas de receber os benefícios dessas vacinas.

“Este relato de caso não deve dissuadir as pessoas da vacinação”, conclui uma nota divulgada pelo Colégio Americano de Médicos.