Mendes rebate Emanuel: “Todos errados e só o ‘paletó’ está certo?”

O governador Mauro Mendes (DEM) ironizou a denúncia feita pelo prefeito da Capital, Emanuel Pinheiro (MDB), dando conta de suposto uso político da Delegacia de Combate à Corrupção (Deccor).

Nesta terça-feira (22), o prefeito anunciou que entrará com uma representação junto à Corregedoria Geral da Polícia Civil do Estado, em razão de possuir denúncias com indícios remetem à falta de isenção, direcionamento, abuso, perseguição política e uso do aparelho estatal com o intuito de atingir sua minha administração.

Questionado sobre o assunto em uma solenidade nesta tarde, o governador disse que essa é uma “tática antiga” usada por pessoas que estão sendo acusadas.

“O prefeito coleciona uma triste estatística, cinco secretários afastados. Então, ele deveria pedir também uma intervenção no Judiciário, no Ministério Público que pediu o afastamento [dos secretários]”.

“Quer dizer então que estão todos errados? A polícia está errada, o MPE está errado, o Judiciário está errado e só o Paletó está certo?”, questionou Mendes, em alusão ao episódio em que o prefeito foi flagrado recebendo dinheiro supostamente de propina, à época em que era deputado.

O governador ainda negou qualquer tipo de interferência nas forças de segurança do Estado.

“Eu, Mauro Mendes, como governador do Estado, nunca interferi em lugar nenhum. Sempre dei autonomia para que a nossa Secretaria de Segurança pudesse trabalhar corretamente, que a polícia militar e civil fizessem o mesmo”, afirmou.

“Confio muito nas nossas forças de segurança e acredito que eles têm o dever e vão continuar cumprindo o seu dever de fiscalizar. Doa a quem doer, seja contra quem for”, concluiu.

Suposta perseguição

De acordo com o prefeito Emanuel Pinheiro, o suposto uso político da Delegacia Especializada de Combate à Corrupção (Deccor) estaria sendo feito por parte do delegado Eduardo de Paula Botelho.

A ideia, segundo ele, seria para promover uma perseguição à sua gestão, em razão do alinhamento do delegado com o governador Mauro Mendes, de quem o prefeito é adversário político do prefeito da capital mato-grossense.

O prefeito afirmou ser o principal interessado em apurar supostas denúncias envolvendo sua administração, mas afirmou que “não pode aceitar que uma instituição aparelhada pelo Estado só mire a Prefeitura Municipal de Cuiabá, fazendo vista grossa a outros poderes, instituições e a outros órgãos públicos”.