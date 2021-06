Menina de 11 anos é estuprada enquanto dormia no Bairro Dona Fiuca

Uma menina de 11 anos foi vítima de estupro enquanto dormia no início da madrugada desta sexta-feira (25) em uma residência no bairro Dona Fiuca, em Rondonópolis (MT). O principal suspeito é o companheiro da mãe da vítima.

A Polícia Militar foi acionada para comparecer no Pronto Atendimento Infantil. Chegando no local, o médico informou para a guarnição que o exame feito na garota havia constatado que a menor foi abusada sexualmente.

A menina disse a PM que após jantar, foi dormir com o irmão no quarto, momento em que foi surpreendida pelo companheiro da mãe. Ainda conforme a menor, ele aproveitou que a mulher havia se deitado para ir até o quarto onde estavam as crianças.

A vítima disse que estava dormindo e acordou com o homem abusando sexualmente dela. Ele ainda fez ameaças dizendo que se a menor falasse para alguém iria matar a mãe e a garota.

Após o homem ir embora da casa, a menor relatou a situação para a mãe.

A mãe da vítima disse para a PM que conhece o suspeito há três meses e que não sabe o endereço do homem e nem o nome da empresa onde o indivíduo trabalha.

A vítima disse que essa foi a primeira vez que o suspeito abusou dela. A PM concluiu que a mãe da vítima não demonstrou interesse em dizer o endereço do suspeito.

Mãe e filha foram encaminhadas para a 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP) para providências cabíveis.