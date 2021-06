Ministro confirma doses extras de vacina a Cuiabá

Ainda sem precisar a quantidade, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, confirmou o envio de doses extras da vacina contra a Covid-19 a Cuiabá. O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira (9).

“Essa demanda das vacinas com certeza nós vamos atender, com muito prazer. Já vou verificar com o Programa Nacional de Imunização a quantidade de doses que será remetida para a capital de Mato Grosso”, disse.

A demanda por novos lotes do imunizante foi feita pelo prefeito da Capital, Emanuel Pinheiro (MDB) e pelo deputado Emanuelzinho (PTB) em uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

O pedido é uma espécie de contrapartida, em razão de a Capital ser uma das sedes da Copa América. O Município solicitou 670 mil doses, o que asseguraria duas doses da população acima de 18 anos de Cuiabá.