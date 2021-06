Mochila carregada com entorpecentes é apreendida em rodoviária

Uma grande quantidade de entorpecente entre skunk (supermaconha) e pasta base de cocaína foi apreendida pela Polícia Civil, na segunda-feira (31), em ação da Delegacia Especial de Fronteira e 1ª Delegacia de Cáceres (MT) realizada na rodoviária da cidade.

A ação foi deflagrada após as equipes policiais receberem informações de que um homem embarcaria com certa quantidade de entorpecentes em um ônibus interestadual. Segundo as informações, a droga seria levada para a região norte do estado, onde teria o preço dobrado e posteriormente seria revendida para traficantes.

A droga estava dividida em três invólucros em sacos plásticos, duas porções de skunk e uma de pasta base de cocaína, estava dentro de uma mochila preta que foi deixada na Rodoviária. A pessoa que deixou a mala no local não foi localizada e as investigações continuam em andamento para identificá-la e prendê-la.

A Diligência foi coordenada pelo chefe de operações da Defron, investigador Marques, que reforça aos cidadãos Cacerenses que o canal para denúncias pode ser feitas através do telefone *(65) 99989-0019 (Whatsaap) ou (65) 3224-1661. “Todas as denúncias que chegarem à Defron serão averiguadas e a identidade do denunciante será mantida no mais absoluto sigilo”, disse o investigador.