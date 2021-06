Morador pede por pavimentação asfáltica em rua no Jardim Belo Horizonte

Buracos, mato alto e um pneu que já se tornou “patrimônio histórico”. Esse é o cenário da rua Santa Efigênia no Jardim Belo Horizonte, em Rondonópolis-MT. A pavimentação asfáltica resolveria o problema e é um sonho antigo dos moradores do bairro.

Em nota, a prefeitura de Rondonópolis garantiu que a Secretaria Municipal de Infraestrutura iniciará as obras de pavimentação no local já no início do próximo mês. Confirma a nota na íntegra:

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra) comunica que a licitação para a pavimentação da Rua Santa Efigênia, no trecho próximo ao Caiçara Tênis Clube, está marcada para o dia 07 de julho.