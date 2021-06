Morre Chico Tello, apresentador do ‘Balanço Geral MT’, por Covid-19

O jornalista Claudiomiro Henrique Vieira, popularmente conhecido como ‘Chico Tello’, morreu nesta terça-feira (22), aos 43 anos, vítima da Covid-19. Chico era o apresentador do programa Balanço Geral, filiada da Record, em Nova Mutum (MT). Ele estava internado no Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro desde o dia 31 de maio, em tratamento contra a doença.

O apresentador testou positivo para a doença em 28 de maio e, desde então, estava afastado da emissora. Chico foi intubado com complicações da Covid-19 no início do mês de junho.

Chico Tello deixa a mulher, Jeciane Damas, e um filho.