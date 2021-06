Morre Donald Rumsfeld ex-secretário de Defesa dos EUA

Donald Rumsfeld, chefe do Pentágono durante o governo de George W. Bush (2001-2009) e arquiteto das guerras no Iraque e no Afeganistão, morreu aos 88 anos no estado do Novo México, anunciou sua família nesta quarta-feira (30).

“A história pode lembrar dele por suas extraordinárias realizações durante seis décadas de serviço público, mas aqueles de nós que o conheciam melhor (…) vão se lembrar de seu amor inabalável por sua esposa Joyce, sua família e seus amigos, e a integridade de uma vida dedicado ao seu país “, disseram seus parentes em um comunicado.