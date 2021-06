Motociclista fica ferida após batida com carro na Vila Operária

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio foi registrado por volta das 13h desta quarta-feira (30) na Vila Operária, em Rondonópolis. A motociclista ficou ferida e teve que ser socorrida pela Samu.

Segundo informações, a condutora do carro seguia pela avenida João XXIII e, ao passar pelo cruzamento, teve que reduzir a velocidade por conta de um buraco. Com isso, a motociclista que descia pela rua Presidente Costa e Silva acabou batendo na porta traseira do veículo.

Ela acabou caindo e foi socorrida pelo Samu. A condutora do carro ficou no local aguardando a chegada do socorro.