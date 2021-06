Motociclista fica ferido após batida com carro na Vila Goulart

Mais um acidente envolvendo moto e carro foi registrado nesta terça-feira (22) na Vila Goulart, em Rondonópolis. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional do município.

De acordo com informações, o motociclista seguia pela rua Timbiras, que é preferencial, quando foi atingido pelo condutor do carro que seguia pela rua Santos Dumont.

Com a batida, a vítima bateu no para-brisa do veículo e foi parar na carroceria da picape.

O Samu foi acionado e ele socorrido com um ferimento em uma das pernas e fortes dores.

O condutor do carro afirmou que não viu que o motociclista vinha pela via.