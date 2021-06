Motociclista ‘fura’ semáforo e provoca acidente no Centro

Um motociclista, 18 anos, ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito nesta quarta-feira (16). A colisão, entre carro e moto, aconteceu no cruzamento da avenida presidente Kennedy com a rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, no Centro de Rondonópolis-MT.

Segundo informações apuradas no local, o jovem pilotava uma moto Titan no momento do acidente. Ele teria ‘furado’ o semáforo e atingindo a lateral do veículo Civic. Com impacto da colisão, ambos os veículos ficam bastante danificados.

O motociclista foi socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Regional.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e Polícia Civil estiveram no local.