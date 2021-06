Motociclista morre após colisão com carreta na BR-163

Um motociclista morreu na madrugada desta quarta-feira (16) após uma colisão envolvendo uma carreta, no km-746 da BR-163, em Sorriso (MT).

A equipe de resgate da Rota do Oeste, concessionária que administra a rodovia, esteve no local e constatou a morte do motociclista.

A Polícia Civil (PC), Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) também compareceram no local.

As causas do acidente estão sendo investigadas. O corpo da vítima deve ser encaminhado ao Instituto Médico Legal para exames de necropsia e reconhecimento oficial.