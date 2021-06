Motorista é esmagado após bater em traseira de caminhão

O motorista de um caminhão Scania carregado com madeira morreu após ser esmagado pela própria carga que carregava na noite desta terça-feira (08), no km-22 da BR-163, sentido Rondonópolis (MT) a Campo Grande (MS). A vítima foi identificada por Antônio Bomfim.

Conforme informações, a vítima bateu na traseira de outro caminhão.

O motorista do caminhão que seguia na frente de Antônio disse que saiu de Rondonópolis com o veículo carregado de farelo de soja e ao chegar no km-22, havia um acidente, onde a concessionária Rota Oeste administrava a situação com o “pare e siga”.

Diante da situação, o condutor parou o veículo, momento em que a vítima bateu na traseira do caminhão. Com a batida, a carga correu para frente violentamente, esmagando Antônio, que morreu no local.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) estiveram na ocorrência.