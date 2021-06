Motorista invade preferencial e provoca capotamento

Três pessoas ficaram feridas em um acidente registrado na manhã desta quinta-feira (10) no Centro de Rondonópolis-MT. Com o impacto da colisão, entre a avenida Marechal Dutra com a rua Poxoréo, um carro capotou e ficou parcialmente destruído. As vítimas foram socorridas e encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 horas).

De acordo com o tenente Felipe Cordeiro da Polícia Militar, o condutor da Blazer teria avançado a pista preferencial, a avenida Marechal Dutra, e atingido o Ônix, utilizado para o transporte de passageiros por aplicativo.

“O motorista de aplicativo estava bastante desesperado. Preocupado com o veículo dele e também, claro, com a passageira que transportava no momento do acidente. Mas felizmente ambos foram atendido e agora recebem cuidados médicos”, relata o policial.

A equipe de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu as três vítimas do acidente. Após receberem os atendimentos no local, foram encaminhadas a UPA 24 horas.