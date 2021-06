Movimentos sociais vão realizar protesto amanhã em Rondonópolis

Rondonópolis vai participar amanhã (19) do Dia Nacional de Protesto organizado pela Frente Brasil Popular. O manifesto será realizado à partir das 15 horas, com uma concentração na praça Bom Jesus, na Vila Operária, seguida de uma carreata e passeata até o Conjunto São José.

No município a manifestação é organizada por entidades como o Sindicato dos Bancários, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Sintep, Movimento 13 de outubro, além de partidos políticos, estudantes e voluntários.

Segundo Almir Araújo, líder comunitário e membro do Sindicato dos Bancários da Região Sul de Mato Grosso, o manifesto é aberto a todos.

“Até por conta dos Covid-19 não estamos massificando muito. Todos estão convidados, mas nossa ideia não é ter um número grande de participantes e sim assegurar a participação dos representantes das entidades que representam a maioria dos trabalhadores e das famílias rondonopolitanas que desejam mudanças no país”, disse Almir.

PAUTAS

O manifesto começará com um ato público na praça da Vila Operária, onde os líderes de movimentos sociais vãos expor as principais reivindicações de suas categorias.

Na sequência os participantes seguirão em dois grupos, a pé e em veículos, até o Conjunto São José levando faixas, cartazes e fazendo pronunciamentos sobre as principais pautas do Dia de Protesto.

“Em todo país teremos pautas centrais, como a garantia do auxílio emergencial de 600 reais, o fim da carestia de alimentos, o combate às privatizações que estão ocorrendo e principalmente vacinas para todos. Será em ato em defesa da vida e dos brasileiros”, disse Wendell Girotto, presidente do PT, um dos partidos que integram a organização do movimento em Rondonópolis.

Carlos Araújo, encarregado pela mobilização da juventude, destaca que serão tomado todos os cuidados visando a prevenção da Covid-19. “Como ocorreu no primeiro manifesto, estamos pedindo que as pessoas levem e usem as máscaras, álcool em gel e mantenham o distanciamento . Será um evento seguro”, garante.

Conforme a Frente Brasil Popular o primeiro manifesto, realizado no dia 29 de maio, aconteceu em ao menos 213 cidades do Brasil e 14 do exterior. Amanhã a expectativa é que ocorram protestos em até 500 cidades brasileiras.