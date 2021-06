MPE diz que declarações de padre “extrapolam liberdade religiosa”

O Ministério Público Estadual (MPE) instaurou um procedimento investigatório para apurar suposto comportamento homofóbico por parte do padre Paulo Antônio Muller, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Tapurah.

Durante a celebração de uma missão, o religioso se referiu a um repórter da TV Globo e seu marido como “viadinhos”.

A investigação do MPE foi oficializada por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa dos Direitos Humanos e Diversidades e visa apurar os fatos e colher os subsídios necessários para adoção de medida judicial cabível.

“O MPE repudia qualquer tipo de discurso de ódio. Reitera que as declarações efetuadas pelo padre extrapolaram a liberdade religiosa”, citou a instituição.

“O episódio pode até mesmo resultar na propositura de medidas extrajudiciais, de ação civil pública por dano moral coletivo causado à sociedade, bem como ação penal, por eventual crime cometido”.

“Um repórter e um ‘viadinho’”

A declaração do padre durante a celebração foi dada após ele se referir a um episódio ocorrido no dia dos Namorados. Na ocasião, o repórter Erick Rianielli, do Bom Dia RJ, mandou um recado para seu esposo.

“Meu amor, meu marido, eu te amo. Feliz Dia dos Namorados para nós e para todos os apaixonados que estão nos assistindo. Agora, Pedro, vê se faz o jantar para gente, me dá essa força aí”, brincou o jornalista.

O padre parece ter se incomodado com o fato: “O namoro não se faz como a Globo mostrou essa semana. Dois viados, me desculpa, mas dois viados. Um repórter e um viadinho, chamado Pedrinho”.

“Ridículo. Deus criou homem e mulher. Isso é casamento. Que chamem a união de dois viados e duas lésbicas como quiserem. Mas não de casamento, por favor. Isso é falta de respeito para com Deus. Isso é sacrilégio, blasfêmia. Casamento é coisa bonita e digna”, emendou o padre.