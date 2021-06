Mulher atuante com o tráfico é presa com drogas

Em mais uma ação da Polícia Civil de combate ao tráfico de drogas em Rondonópolis (MT) a equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) prendeu, nesta quarta-feira (09), uma mulher de 26 anos flagrada em posse de porções de entorpecentes e apetrechos ligados a atividade ilícita.

Segundo as investigações há cerca de uma semana a investigada recebeu certa quantidade de entorpecente que seria comercializada nos próximos dias. Com base nas informações, os policiais realizaram a abordagem na residência da suspeita.

Em buscas no local, foram encontradas porções de pasta base, cocaína pura, maconha, além de ácido bórico (substância utilizada para preparo da droga). No bolso da suspeita, foram apreendidos R$ 84 em dinheiro possivelmente adquirido com a atividade do tráfico.

Diante dos fatos, a suspeita, que já possui condenação pelo crime de roubo praticado em Rondonópolis foi conduzida à Derf onde foi interrogado e autuada em flagrante por tráfico de drogas.