Mulher e adolescente morrem após acidente envolvendo três veículos na MT-270

Duas pessoas morreram após um acidente envolvendo três veículos na noite deste sábado (26), na rodovia MT-270, KM 25, cerca de 8 Km da BR-364. As vítimas foram identificadas como Maria Helena Vieira, 58 anos e o adolescente Matheus Soares Lourenço de 16 anos.

Conforme informações da Polícia Civil (PC), o motorista de uma caminhonete Toyota seguia sentido São Lourenço a Rondonópolis quando o veículo apresentou problemas mecânicos e o motorista parou o carro no lado da pista.

O condutor de uma caminhonete S10 que seguia no sentido contrário da pista, parou para prestar socorro ao motorista do Toyota. Momento em que percebeu que a correia do motor da S10 havia partido. O motorista disse que deixou o carro na contra mão na rodovia.

Os ocupantes dos veículos relataram que desceram dos carros e sinalizaram a pista. Momento em que o motorista de um carro Uno seguia em alta velocidade e ao tentar desviar da caminhonete S10 acabou seguindo para o acostamento e atropelando Maria Helena e Lucineide das Neves de 65 anos.

Maria Helena morreu ainda no local. Já Lucineide teve algumas escoriações.

Logo em seguida, o Uno bateu na traseira da caminhonete Toyota que estava parada no acostamento. Matheus que estava no carro Uno ficou preso nas ferragens e foi retirado, já sem vida, pela equipe do Corpo de Bombeiros.

Quando a equipe médica chegou no local, constatou a morte das duas vítimas.

Matheus era sobrinho do motorista do Uno.

O condutor do Uno teve fraturas na perna e confessou que havia ingerido bebida alcoólica.

O caso está sendo investigado.