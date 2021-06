Mulher é detida após Grupo CAR tirar pasta base e maconha de circulação

Uma mulher foi detida com entorpecentes de maconha e pasta base na noite desta terça-feira (29), o bairro Pedra 90 em Rondonópolis – MT.

De acordo com informações do Cabo Fabiano, o Grupo CAR da 14ª Companhia Independente Polícia Militar de Força Tática, estava em patrulhamento no bairro mencionado, quando um cidadão se aproximou e fez uma denúncia que estaria acontecendo o crime de tráfico de droga em uma residência próxima.

O Grupo CAR se dirigiu ao local e com êxito apreendeu 35 porções de pasta base, 27 porções de maconha e 7 mudas deste mesmo entorpecente.

No local havia uma mulher que foi conduzida para a delegacia e que até o momento não tinha passagens criminais.

Mas no entanto, o companheiro da suspeita que não estava na casa, já é conhecido da Polícia.