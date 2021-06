Mulher fica ferida após acidente entre dois veículos no bairro Vila Aurora

Um acidente envolvendo dois carros, sendo um Fiesta e uma Strada aconteceu na noite desta segunda-feira (28), no bairro Vila Aurora em Rondonópolis – MT.

De acordo com informações do motorista do Fiesta, ele seguia pela Rua Padre Anchieta e virou na preferencial Arnaldo Estevão não visualizando o veículo Strada.

Com a colisão o motorista da Strada perdeu o controle e bateu na parede de uma residência.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e socorreu uma ferida, que se trata de uma mulher que estava no banco passageiro da Strada.

Ela teve algumas escoriações e foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).