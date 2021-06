Mulher perde o controle da moto e fica ferida após bandidos tentarem roubar a sua bolsa

Uma motociclista ficou ferida na noite desta sexta-feira (18), após perder o controle e cair na em frente ao Parque de Exposição em Rondonópolis – MT.

De acordo com as primeiras informações, a condutora da Biz de cor vermelha estava sentido Parque de Exposição/ Alfredo de Castro e dois indivíduos em uma outra motocicleta se aproximaram e tentaram roubar a bolsa da vítima que estava pendurada no ombro.

Devido a circunstância a motociclista perdeu o controle e caiu no meio fio.

Populares compareceram com agilidade no local que frustrou a ação dos bandidos que fugiram sem levar bem desejado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e socorreu a vítima ferida e a encaminhou para uma unidade de saúde.

A moto e bolsa da vítima ficou com familiares que compareceram no local.