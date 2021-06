Mulher reage a agressão de enforcamento e esfaqueia companheiro

Uma mulher esfaqueou o marido na noite desta sexta-feira (25) no bairro Jardim Itapuã em Rondonópolis – MT.

O casal estava em sua residência na Rua Otávio Pitaluga, quando se desentenderam e a esposa o atingiu com um golpe de faca próximo do pescoço, especificamente na região dorsal superior.

De acordo com informações da irmã da suspeita, eles se relacionam a cerca de dois meses e durante a discussão o homem tentou enforcar a companheira que segurava um bebê de colo e para tentar se defender ela pegou a faca e o golpeou.

A vítima após ser atingida saiu correndo de casa e ao chegar no cruzamento com Rua Mariana Leite pediu socorro e caiu no chão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado e socorreu a vítima até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A Polícia Militar (PM) esteve no local e conduziu a suspeita para a delegacia.