Município de Tesouro é contemplado com doação de máquinas

Os dois tratores de esteira e uma pá carregadeira chegaram ontem (18) no município de Tesouro para reforçar a frota da Secretaria Municipal de Transportes, que atualmente sofre com a precariedade dos maquinários. Os equipamentos foram apreendidos em operações da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, e doados ao município de Tesouro por intermediação do Deputado Estadual, Max Russi.

O Prefeito Isaack Castelo Branco foi quem recebeu as doações na capital nesta semana. Essa é a primeira vez que o município é contemplado com duas esteiras, o que agora vai permitir ao município trabalhar de forma mais eficiente na recuperação das estradas, rodovias e também realização de outros trabalhos pertinentes.

“A vinda dessas máquinas é de extrema importância para nós de Tesouro, Batovi e toda Zona Rural. A pá carregadeira será destinada exclusivamente para o recolhimento do entulho no nosso município para que a cidade continue sempre mais limpa e mais bonita. E as máquinas de esteira serão utilizadas também para a agricultura familiar, para fazer tanque de peixe, na abertura de estradas e preparo de material para encascalhamento das estradas, ” relatou o prefeito.

De acordo com o gestor, os equipamentos foram apreendidos sem lâmina, porém, a Prefeitura Municipal de Tesouro já providenciou a lâmina e o frete para que os equipamentos fossem entregues no município o quanto antes.

O município recebeu também pela Sema, a doação de três motosserras e dois sopradores.