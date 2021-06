“Não sai da minha cabeça; Crime é revoltante e não pode ficar impune”

A mulher de 46 anos que foi assediada por um segurança da delegação uruguaia no último domingo (20), afirmou que as cenas daquele episódio não saem de sua cabeça.

Harold Ferreira Roldos Ferreira, de 45 anos, foi preso sob acusação de assédio sexual e importunação sexual, mas ganhou liberdade poucas horas depois, por meio de uma decisão do juiz Marcos Faleiros.

A vítima atuava também como segurança, mas contratada pela Conmebol – responsável pela organização da Copa América em Cuiabá – e foi assediada Harald, quando estava trabalhando no hotel onde a seleção uruguaia ficou hospedada na Capital.

“Fico revoltada. Eu estava trabalhando. [Após a soltura] fica o sentimento de que ele pode fazer isso e ficar por isso mesmo. Me sinto muito mal. Não sai da minha cabeça toda aquela cena”, disse a vítima.

“Tem horas que penso e ainda não acredito que aconteceu comigo. Chego em casa não consigo nem dormir. Fico pensando o tempo inteiro. É o tipo de situação que não pode ficar impune”, acrescentou.

As declarações foram dadas na manhã desta terça-feira (22), em entrevista concedida ao Programa Cadeia Neles, da TV Vila Real. A mulher teve sua identidade preservada.

Durante a entrevista, ela deu detalhes de como o segurança se comportou no momento em que lhe assediava.

“Ele chegou puxando conversa, não entendo muito a língua dele. Ele passou a perguntar quanto eu ganhava e respondi que estava fazendo uma diária. Ele continuou perguntando se eu tinha filhos, marido e respondi que sim”, disse.

Na sequência, o homem teria se aproximado ainda mais da vítima, tentando passar a mão em seu braço, ao passo em que ela ia se afastando dele.

“Eu estava sentada na cadeira e ao lado um dos quartos que está em reforma estava com a luz do banheiro ligada. Ele desligou a luz, colocou a mão no bolso e tirou bastante dinheiro e ficou me mostrando os dólares. Então ele passou a balançar as notas e me chamando pedindo para que eu o beijasse”, descreveu ela.

“Comecei a mostrar com dedo, sinalizando não. Fui beber água pois comecei a ficar nervosa. Ele foi atrás, tentou me abraçar, passou a mão na minha bunda e eu o empurrei”.

Ainda conforme a vítima, o segurança ficou pedindo que ela entrasse no banheiro, lhe puxou pelo braço, tentou colocar mais notas de dinheiro no jaleco que ela vestia.

Em dado momento, quando ela afirmou que seu chefe estava a caminho, o homem acabou entrando no elevador e saindo do local.

“Fui orientada pelos meus chefes que aquele homem estava cometendo um crime e que eu tinha direito denunciar”.

Soltura

Em audiência de custódia realizada de forma virtual, o juiz Marcos Faleiros argumentou não haver motivos que sustentassem a manutenção da prisão.

Segundo o magistrado, inexistem “elementos concretos e objetivos que […] permitam supor que, em liberdade, [o acusado] conturbará a colheita de provas, nada indicando, em princípio, que se furtará à aplicação da lei, caso seja colocado em liberdade”.

Faleiros disse também que o acusado apresentou endereço fixo no país em que mora e emprego lícito comprovado. Também conforme ele, o crime supostamente praticado não revelou maior gravidade e é afiançável.

Desta forma, foi concedida liberdade mediante pagamento de US$ 1 mil, equivalente a R$ 5 mil. O segurança também está proibido de se aproximar da vítima.

Após o episódio, ele acabou sendo afastado pela delegação uruguaia.