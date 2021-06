Negacionismo na Educação em MT preocupa profissionais e lideranças

Profissionais da área da saúde, educadores, sindicalistas e lideranças políticas estão preocupados com o negacionismo que parece ter tomado conta da Secretaria Estadual de Educação (Seduc-MT) e do próprio governador Mauro Mendes.

Os alarmes dispararam após a decisão do governador de vetar trecho da lei que condicionava o retorno das atividades presenciais à imunização dos trabalhadores da Educação. Mas não é só isso. Gestores de escolas afirmam que não houve empenho para aproveitar o período da pandemia para adequar as unidades de ensino ou mesmo para elaborar um plano de retorno seguro.

Nesta semana o deputado estadual Valdir Barranco (PT) chegou a desafiar o Governo a apresentar ao menos uma escola que esteja realmente preparada para o retorno das atividades presenciais.

Por outro lado, o plano de retorno apresentado pela Seduc-MT simplesmente repassa aos diretores a responsabilidade pela segurança de alunos, professores e servidores.

Ocorre que, além de já estarem sobrecarregados, os diretores não têm preparo para isso. Aliás, nem o Governo do Estado parece ter – como comprovam os surtos de Covid-19 já registrados em unidades educacionais e também nos presídios de Mato Grosso.

A avaliação geral é que o adiamento do retorno das atividades presenciais, no sistema híbrido, anunciado após fortes pressões dos deputados e sindicalistas, impediu o que poderia ser uma tragédia.

Se as aulas tivessem sido retomadas no dia 07 de junho, em plena terceira onda, as mortes e contaminações por Covid-19 nas escolas seriam contadas aos milhares. Mas, nos bastidores, as lideranças e profissionais temem que a tragédia tenha sido apenas adiada.

“Infelizmente o negacionismo persiste e tanto o secretário como o governador têm optado por ações midiáticas, ao invés de tratar o assunto com a seriedade devida. Eles sequer estão coordenando a vacinação dos educadores e seguem ignorando a necessidade de melhorar o treinamento dos gestores e a estrutura das escolas”, disse um profissional de Saúde ouvido pela coluna.

O caso é que a Seduc-MT mantém a obrigação de que todos compareçam as unidades e, mesmo com o aumento de casos e surtos da doença entre servidores, programa o retorno das atividades presenciais, em sistema híbrido, para agosto.

“Será um morticínio com data marcada”, resumiu um professor.