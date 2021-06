Netflix anuncia série sobre o crime que chocou o Brasil

A Netflix anunciou nesta terça-feira (15) o lançamento da série documental Elize Matsunaga: Era Uma Vez um Crime. A produção deve contar com depoimentos de Elize, familiares e colegas dela e da vítima. Especialistas que acompanharam as investigações, jornalistas, advogados de defesa e acusação e peritos criminais também devem aparecer. É a primeira vez que a ré fala sobre o caso em entrevista, nove anos após o crime.

Confira o trailer:

A série contará com quatro episódios e abordará desde infância de Elize na cidade de Chopinzinho, no interior do Paraná, até o seu relacionamento com o empresário Marcos Matsunaga. Além disso, os telespectadores poderão conferir os detalhes que sucederam o assassinato, incluindo a confissão, as tentativas de acobertamento, sua prisão e julgamento em 2016.

Eliza Capai, diretora da série, conta que sentiu o peso de se responsabilizar pela história. “Senti uma responsabilidade moral muito grande em dirigir essa série. Não só pela família do Marcos e pelos amigos que sofreram com essa tragédia, mas também pela família da Elize, pessoas que não sabiam de nada daquilo, mas que também sofrem as consequências até hoje”.