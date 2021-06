No PSL, Cidinho deve articular apoio à reeleição de Mendes

O ex-ministro da Agricultura Cidinho Santos se filiará, nos próximos dias, ao PSL. Além do fortalecimento do partido no Estado, a mudança deve representar também uma tentativa de garantir o apoio do partido a um eventual projeto de reeleição do governador Mauro Mendes (DEM).

Como se sabe, Cidinho e Mendes têm uma relação de bastante proximidade. O político já é visto por muitos, inclusive, como um nome que poderia compor como vice uma chapa encabeçada pelo atual governador.

Membros do partido também não descartam a possibilidade de ele concorrer ao Senado, na eleição do próximo ano.

As conversas neste sentido ganharam força nesta semana, após o presidente do PSL no Estado, o advogado Aécio Rodrigues, assumiu a presidência do Escritório de Representação de Mato Grosso e Brasília, o Ermat.

À imprensa, no entanto, Aécio diz que a missão dada pelo governador não envolveu nenhum tipo de negociação com vistas ao processo eleitoral de 2022.

Sobre a vinda de Cidinho para a sigla, Aécio garante que ele tem o objetivo de contribuir com a reestruturação do partido que tem hoje quatro prefeitos e três vices no Estado.

“Cidinho é um quadro que veio para liderar. Com a chegada dele, com certeza outros prefeitos e vereadores irão aderir ao PSL. Cidinho se mostrou pronto para ajudar nessa reconstrução”, disse Aécio.

“Vamos montar chapas muito fortes para a próxima disputa. Já temos 21 candidatos a estaduais e sete à Câmara Federal, estamos com um corpo muito forte para 2022, uma organização que ainda não vemos em outros partidos”, concluiu o presidente.