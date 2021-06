Noiva de Whindersson se declara ao ator nas redes sociais

Maria Lina Deggan, noiva de Whindersson Nunes, usou seu perfil no Instagram, nesta terça-feira (29), para falar sobre um mês do nascimento do filho, João Miguel, que morreu dois dias após o parto – no dia 31 de maio. Na publicação, a estudante de engenharia civil agradeceu o apoio que recebeu do amado ao logo desses dias de luto.

“Um mês do dia mais incrível e forte de toda a minha vida. Com você meu amor, Whindersson, do meu lado do início ao fim, foi mais fácil. Sua presença me acalma e me acalenta. Te amo mais que ontem e menos que amanhã”, escreveu ela.

João Miguel nasceu no dia 29 de maio, mas morreu no dia 31 do mesmo mês devido ao parto prematuro. A noiva do comediante estava grávida de 22 semanas, ou seja, cinco meses, quando o menino nasceu. Na época, ela disse estar “despedaçada”pela partida precoce do bebê.

“Filho, te conhecer foi o momento mais mágico e especial de toda minha vida. Pegar na sua pele, sentir seu calor, olhar seu rostinho, te parir, todos esses momentos vão ficar para sempre na minha memória e na do seu pai como os melhores momentos da nossa vida. Estou despedaçada, sua falta aqui comigo causou um buraco no meu peito que não se fechará nunca. Você é a estrelinha mais brilhante que já me aconteceu. Você é meu norte, minha direção e para sempre será meu maior amor. Eu e o seu pai lembraremos de você e das milhares de vezes que você nos trouxe felicidade dentro da barriga e nesse um dia de vida que você esteve conosco aqui fora. Obrigada, meu João Miguel. Você é tudo que a mamãe e o papai sonharam. Obrigada por nos ensinar tanto sobre amor. Com carinho, Maria e Whindersson”, disse ela em homenagem ao bebê.