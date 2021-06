Rondonópolis receberá 11.218 doses da Pfizer e Coronavac, campanha recomeça na terça

Rondonópolis vai retomar na terça-feira a vacinação das pessoas que aguardam a segunda dose da Coronavac. O cronograma (veja abaixo) prevê o atendimento de todas as pessoas que estão na fila de espera nas faixas etárias de 66 a 60 anos.

A campanha será retomada com as vacinas enviadas nesta semana pelo Ministério da Saúde. Ao todo o município receberá 8.080 doses da Coronavac e 3.138 da Pfizer. As vacinas começaram a ser distribuídas ontem (18) pelo Governo do Estado e a expectativa é de que cheguem a Rondonópolis na segunda-feira (21)

Como o último levantamento feito pela Secretaria Municipal de Saúde apontava que 6.520 pessoas estavam com o prazo vacinal vencido para a segunda da Coronavac, as novas vacinas devem ser suficientes para concluir a imunização desses rondonopolitanos.

Os fabricantes da Coronavac recomendam que a segunda dose seja aplicada de 14 a 28 dias após a primeira. Não há estudos conclusivos sobre a perda de eficácia decorrente do atraso vacinal, mas os pesquisadores e também as autoridades da Saúde Pública afirmam que é fundamental que todos tomem a segunda dose independente do intervalo.

Em relação à nova remessa das vacinas da Pfizer a informação é que todas serão destinadas ao início da imunização das lactantes que estejam amamentando crianças com idades entre oito meses e um ano.

Veja abaixo como ficou o cronograma de vacinação. Em todos os casos as vacinas serão oferecidas das 08:00 as 11:00 horas, no período matutino, e das 13:00 as 16:30 horas. A exceção fica por conta dos pacientes acamados com mais de 60 anos. Estes serão atendidos ao longo do dia, no local onde estiverem.

BOA HORA

A chegada da nova remessa de vacinas acontece num momento crucial. Ontem (18) o município precisou suspender a campanha devido à falta de doses.

Nesta semana o município focou a campanha na imunização das mulheres grávidas e puérperas com mais de 18 anos, lactantes com filhos de até seis meses, pessoas com mais de 48 anos sem comorbidades e também os trabalhadores da Educação acima de 40 anos.

“Todas as doses que tínhamos foram utilizadas e por isso não foi possível dar sequência à vacinação neste sábado”, informou a assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde.

O ofício informando o número das doses destinadas à Rondonópolis chegou no início da noite desta sexta-feira e a expectativa é de que as vacinas estejam no município na manhã de segunda-feira – quando ocorrerá a verificação e preparação para a distribuição dos imunizantes nos locais e vacinação.